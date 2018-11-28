Заборгованість із зарплат у жовтні зменшилася на 5 млн гривень, - Держстат

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Більше третини боргів накопичилися в Донецькій та Луганській областях

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 листопада 2018 року становила 2883,6 млн грн, що на 5,4 млн грн (на 0,2%) менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

З початку року заборгованість із зарплат зросла на 515,2 млн грн (на 21,8%).

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада становила 1694,9 млн грн, що на 7,1 млн грн менше, ніж місяць тому.

Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (516 млн грн) і Луганській (541 млн грн) областях.

Нагадаємо, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2018 року склала 9218 грн, збільшившись порівняно з жовтнем минулого року на 24,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.