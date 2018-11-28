ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Заборгованість із зарплат у жовтні зменшилася на 5 млн гривень, - Держстат

Новини » Економіка    28.11.2018 - 18:49
Заборгованість із зарплат у жовтні зменшилася на 5 млн гривень, - Держстат
Ілюстративне фото (torange.biz)

Більше третини боргів накопичилися в Донецькій та Луганській областях

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 листопада 2018 року становила 2883,6 млн грн, що на 5,4 млн грн (на 0,2%) менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

З початку року заборгованість із зарплат зросла на 515,2 млн грн (на 21,8%).

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада становила 1694,9 млн грн, що на 7,1 млн грн менше, ніж місяць тому.

Заборгованість із зарплат у жовтні зменшилася на 5 млн гривень, - Держстат

Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (516 млн грн) і Луганській (541 млн грн) областях.

Нагадаємо, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2018 року склала 9218 грн, збільшившись порівняно з жовтнем минулого року на 24,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.

Темпи зростання реальної зарплати українців у жовтні прискорилися до 14,2% Прямі інвестицію в Україну за 9 місяців зросли на 370 млн доларів
Новини України зарплатазадолженностьДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся