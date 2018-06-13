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Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" за газ составляет около 31,4 млрд гривен

НовостиЭнергетика    13.06.2018 - 23:28
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 4,3 млрд гривен

Задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" за газ составляет около 31,4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Так, сообщается, что по состоянию на 12 июня 2018 года задолженность предприятий перед НАК составляет около 31,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 581 млн грн (1,9%).

"Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет 24,4 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1 016 млн гривен (4,3%). Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 26,5 млрд гривен, из них за 2018 год - 10,3 млрд гривен, а за прошедшую неделю задолженность увеличилась на 196 млн гривен.

Кроме того, отмечается, что долг ПАО "Киевэнерго" за газ за прошедшую неделю увеличился на 387 млн гривен, а суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 4,3 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен.

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Теги публикации: газ, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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