Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" за газ составляет около 31,4 млрд гривен

Суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 4,3 млрд гривен

Задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" за газ составляет около 31,4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Так, сообщается, что по состоянию на 12 июня 2018 года задолженность предприятий перед НАК составляет около 31,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 581 млн грн (1,9%).

"Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет 24,4 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1 016 млн гривен (4,3%). Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 26,5 млрд гривен, из них за 2018 год - 10,3 млрд гривен, а за прошедшую неделю задолженность увеличилась на 196 млн гривен.

Кроме того, отмечается, что долг ПАО "Киевэнерго" за газ за прошедшую неделю увеличился на 387 млн гривен, а суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 4,3 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен.