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Задолжал 5 млн гривен налогов: экс-руководителю одного из госпредприятий сообщили о подозрении

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем в 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.

"Сообщено о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области по факту умышленного уклонения от уплаты 5,2 млн гривен налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)",- отметили в пресс-службе.

По информации правоохранителей, бывший директор государственного предприятия, которое занималось хозяйственную деятельность в течение 2016-2017 годов, не подавал налоговых деклараций по оплате за землю. Предприятие использовало земельные участки площадью 4,9 тысячи гектаров.

Факт того, что экс-директор предприятия уклонялся от налогов, подтвердила судебно-экономическая экспертиза.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен.

Напомним, что осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.

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