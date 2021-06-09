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Заборгував 5 млн гривень податків: екс-керівнику одного із держпідприємств повідомили про підозру

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівникові одного із державних підприємств Кіровоградської області. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків більш ніж в 5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної прокуратури.

"Повідомлено про підозру колишньому керівнику одного із державних підприємств Кіровоградської області за фактом умисного ухилення від сплати 5,2 млн гривень податків (ч. 3 ст. 212 КК України)", - зазначили у прес-службі.

За інформацією правоохоронців, колишній директор державного підприємства, яке займалося господарською діяльністю протягом 2016-2017 років, не подавав податкових декларацій по оплаті за землю. Підприємство використовувало земельні ділянки площею 4,9 тисячі гектарів.

Факт того, що екс-директор підприємства ухилявся від податків, підтвердила судово-економічна експертиза.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше РБК-Україна писало, що Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що восени правоохоронці повідомили підозра нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченко. Його підозрюють у хабарництві.

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