Заборгував 5 млн гривень податків: екс-керівнику одного із держпідприємств повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівникові одного із державних підприємств Кіровоградської області. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків більш ніж в 5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної прокуратури.

Факт того, що екс-директор підприємства ухилявся від податків, підтвердила судово-економічна експертиза.

За інформацією правоохоронців, колишній директор державного підприємства, яке займалося господарською діяльністю протягом 2016-2017 років, не подавав податкових декларацій по оплаті за землю. Підприємство використовувало земельні ділянки площею 4,9 тисячі гектарів.

"Повідомлено про підозру колишньому керівнику одного із державних підприємств Кіровоградської області за фактом умисного ухилення від сплати 5,2 млн гривень податків (ч. 3 ст. 212 КК України)", - зазначили у прес-службі.

Раніше РБК-Україна писало, що Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що восени правоохоронці повідомили підозра нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченко. Його підозрюють у хабарництві.