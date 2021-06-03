ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд арестовал имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн гривен налогов

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 14:44
Суд арестовал имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн гривен налогов Фото: нардеп Виктор Мьялик (facebook.com/Віктор.М‘ялик)
Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.

"По результатам апелляционного рассмотрения... принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", - говорится в сообщении.

По информации РБК-Украина, речь идет о народном депутате из группы "за будущее" Викторе Мялике. Согласно декларации, он также имеет очень много квартир.

РБК-Украина писало, что подозрение Мялику объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Напомним, осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика нардеп подозрение
NEWS
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
Законопроект об олигархах: основные положения (документ)
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях