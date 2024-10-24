Задіють "хробаків". Військовий розповів, якою буде тактика РФ на фронті взимку

"Похолодання, зима, особливо на Донбасі, ми розуміємо, що це сезон туманів, поганої видимості, зябкої погоди, насправді тому що вдень це ледь "плюсова" температура, все тане, це фактично болота, розмиті дороги після військової техніки. Дуже ускладнена логістика та побутові умови", - описав ситуацію військовий.

За словами капітана НГУ, ворог робив і робить ставку на малі групи, на перевагу в живій силі.

"Але очевидно, що на скутерах та мотоциклах, самокатах не поїздиш в умовах розмитих доріг, тому ворог буде пробувати накопичуватись, пересуватися пішки, так званими "хробаками", - зазначив він.

По окупантах, на його думку, будуть відпрацьовувати FPV-дрони, міномети, гранатомети, артилерія, яка працює більше по "нульовій" лінії.

"Ворог буде продовжувати нести втрати. При тому що війна зимою - це, в першу чергу, надзвичайно важкий побут", - констатував Назаренко.