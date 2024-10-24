Задействуют "червей". Военный рассказал, какой будет тактика РФ на фронте зимой

Зимой ведение боевых действий с использованием техники сильно осложнится из-за погоды. Поэтому оккупанты, вероятно, будут использовать тактику "червей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитана НГУ Владимира Назаренко в эфире "Мы Украина".
"Похолодание, зима, особенно на Донбассе, мы понимаем, что это сезон туманов, плохой видимости, зябкой погоды, на самом деле потому что днем это едва "плюсовая" температура, все тает, это фактически болота, размытые дороги после военной техники. Очень усложнена логистика и бытовые условия", - описал ситуацию военный.
По словам капитана НГУ, враг делал и делает ставку на малые группы, на преимущество в живой силе.
"Но очевидно, что на скутерах и мотоциклах, самокатах не поездишь в условиях размытых дорог, поэтому враг будет пробовать накапливаться, передвигаться пешком, так называемыми "червями", - отметил он.
По оккупантам, по его мнению, будут отрабатывать FPV-дроны, минометы, гранатометы, артиллерия, которая работает больше по "нулевой" линии.
"Враг будет продолжать нести потери. При том, что война зимой - это, в первую очередь, чрезвычайно тяжелый быт", - констатировал Назаренко.
По данным на 24 октября самыми активными участками фронта остаются Кураховское и Покровское направления. Россияне сконцентрировались вблизи Селидово, ВСУ остановили штурмы врага.
Как отмечают в Институте изучения войны, в Курской области фиксируется продвижение как украинских военных, так и войск РФ. Также сообщается о продвижении российских захватчиков под Купянском, Покровском и Угледаром.
Добавим, что недавно сообщалось, что российские войска не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого оккупанты пытаются достичь поставленных целей до морозов.
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