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Задіють "хробаків". Військовий розповів, якою буде тактика РФ на фронті взимку

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 10:03
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Задіють "хробаків". Військовий розповів, якою буде тактика РФ на фронті взимку Фото: стало відомо, якою буде тактика РФ на фронті в Україні взимку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Взимку ведення бойових дій із використанням техніки сильно ускладниться через погоду. Тому окупанти, ймовірно, будуть використовувати тактику "хробаків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж", капітана НГУ Володимира Назаренка в ефірі "Ми Україна".

"Похолодання, зима, особливо на Донбасі, ми розуміємо, що це сезон туманів, поганої видимості, зябкої погоди, насправді тому що вдень це ледь "плюсова" температура, все тане, це фактично болота, розмиті дороги після військової техніки. Дуже ускладнена логістика та побутові умови", - описав ситуацію військовий.

За словами капітана НГУ, ворог робив і робить ставку на малі групи, на перевагу в живій силі.

"Але очевидно, що на скутерах та мотоциклах, самокатах не поїздиш в умовах розмитих доріг, тому ворог буде пробувати накопичуватись, пересуватися пішки, так званими "хробаками", - зазначив він.

По окупантах, на його думку, будуть відпрацьовувати FPV-дрони, міномети, гранатомети, артилерія, яка працює більше по "нульовій" лінії.

"Ворог буде продовжувати нести втрати. При тому що війна зимою - це, в першу чергу, надзвичайно важкий побут", - констатував Назаренко.

Ситуація на фронті в Україні

За даними на 24 жовтня найактивнішими ділянками фронту залишаються Курахівський та Покровський напрямки. Росіяни сконцентрувалися поблизу Селідового, ЗСУ зупинили штурми ворога.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, у Курській області фіксується просування як українських військових, так і військ РФ. Також повідомляється про просування російських загарбників під Куп'янськом, Покровськом та Вугледаром.

Додамо, що нещодавно повідомлялося, що російські війська не готуються до зими на фронті. Натомість окупанти намагаються досягти поставлених цілей до морозів.

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