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Задействуют "червей". Военный рассказал, какой будет тактика РФ на фронте зимой

Украина, Четверг 24 октября 2024 10:03
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Задействуют "червей". Военный рассказал, какой будет тактика РФ на фронте зимой Фото: стало известно, какой будет тактика РФ на фронте в Украине зимой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Зимой ведение боевых действий с использованием техники сильно осложнится из-за погоды. Поэтому оккупанты, вероятно, будут использовать тактику "червей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитана НГУ Владимира Назаренко в эфире "Мы Украина".

"Похолодание, зима, особенно на Донбассе, мы понимаем, что это сезон туманов, плохой видимости, зябкой погоды, на самом деле потому что днем ​​это едва "плюсовая" температура, все тает, это фактически болота, размытые дороги после военной техники. Очень усложнена логистика и бытовые условия", - описал ситуацию военный.

По словам капитана НГУ, враг делал и делает ставку на малые группы, на преимущество в живой силе.

"Но очевидно, что на скутерах и мотоциклах, самокатах не поездишь в условиях размытых дорог, поэтому враг будет пробовать накапливаться, передвигаться пешком, так называемыми "червями", - отметил он.

По оккупантам, по его мнению, будут отрабатывать FPV-дроны, минометы, гранатометы, артиллерия, которая работает больше по "нулевой" линии.

"Враг будет продолжать нести потери. При том, что война зимой - это, в первую очередь, чрезвычайно тяжелый быт", - констатировал Назаренко.

Ситуация на фронте в Украине

По данным на 24 октября самыми активными участками фронта остаются Кураховское и Покровское направления. Россияне сконцентрировались вблизи Селидово, ВСУ остановили штурмы врага.

Как отмечают в Институте изучения войны, в Курской области фиксируется продвижение как украинских военных, так и войск РФ. Также сообщается о продвижении российских захватчиков под Купянском, Покровском и Угледаром.

Добавим, что недавно сообщалось, что российские войска не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого оккупанты пытаются достичь поставленных целей до морозов.

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