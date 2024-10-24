Задействуют "червей". Военный рассказал, какой будет тактика РФ на фронте зимой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитана НГУ Владимира Назаренко в эфире " Мы Украина ".

"Похолодание, зима, особенно на Донбассе, мы понимаем, что это сезон туманов, плохой видимости, зябкой погоды, на самом деле потому что днем ​​это едва "плюсовая" температура, все тает, это фактически болота, размытые дороги после военной техники. Очень усложнена логистика и бытовые условия", - описал ситуацию военный.

По словам капитана НГУ, враг делал и делает ставку на малые группы, на преимущество в живой силе.

"Но очевидно, что на скутерах и мотоциклах, самокатах не поездишь в условиях размытых дорог, поэтому враг будет пробовать накапливаться, передвигаться пешком, так называемыми "червями", - отметил он.

По оккупантам, по его мнению, будут отрабатывать FPV-дроны, минометы, гранатометы, артиллерия, которая работает больше по "нулевой" линии.

"Враг будет продолжать нести потери. При том, что война зимой - это, в первую очередь, чрезвычайно тяжелый быт", - констатировал Назаренко.