Задействуют четыре аэродрома и пять полигонов. В Минобороны РФ рассказали об учениях в Беларуси

На совместных российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов. Ожидается, что тренировки продлятся с 10 по 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского ведомства .

"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны границы, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиск, блокирование, уничтожение условного противника.