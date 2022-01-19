UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Задействуют четыре аэродрома и пять полигонов. В Минобороны РФ рассказали об учениях в Беларуси

Автор: Иванна Шовкун

На совместных российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов. Ожидается, что тренировки продлятся с 10 по 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны границы, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиск, блокирование, уничтожение условного противника.

Напомним, в Беларусь прибыли первые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Готовятся к началу военных учений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусь