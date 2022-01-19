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Задіють чотири аеродроми та п'ять полігонів. У Міноборони РФ розповіли про навчання у Білорусі

Автор: Іванна Шовкун

На спільних російсько-білоруських військових навчаннях будуть задіяні чотири аеродроми та п'ять полігонів. Очікується, що тренування продовжаться з 10 по 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу російського відомства.

"Практичні дії військ (сил) відбудуться на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Республіки Білорусь. Планується задіяти аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що в процесі навчання будуть виконуватися заходи щодо посилення охорони кордону, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, а також пошук, блокування, знищення умовного противника.

Нагадаємо, до Білорусі прибули перші підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Готуються до початку військових навчань.

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