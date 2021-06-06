Задействованы около четырех тысяч военных. НАТО проводит крупные учения в Балтийском море

В регионе Балтийского моря сегодня, 6 июня, начались большие военные учения НАТО и США. В учения принимают участие около четырех тысяч военных.
Об этом сообщает DW.
"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.
Центр информации ВМС Германии в Киле информирует, что в маневрах Baltops участвуют военные из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.
Указано, что маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение будет переноситься дальше на восток. Подчеркивается, что впервые в программу внесли отработку оборонительных тактик против кибератак.
Кроме того, возле побережья Литвы планируется провести десантную операцию.
Учения продлятся до 18 июня. Они регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.
Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Он предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.
Напомним, Столтенберг решил ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО.