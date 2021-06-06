Задіяні близько чотирьох тисяч військових. НАТО проводить великі навчання у Балтійському морі

"У цьому році ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віце-адмірал Джин Блек.

Центр інформації ВМС Німеччини в Кілі інформує, що в маневрах Baltops беруть участь військові з 18 країн, 40 військових кораблів, 60 літаків. Крім 16 країн НАТО, у них задіяні підрозділи зі Швеції й Фінляндії.

Зазначено, що маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання буде переноситися далі на схід. Підкреслюється, що вперше в програму внесли відпрацювання оборонних тактик проти кібератак.

Крім того, біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.

Навчання триватимуть до 18 червня. Вони регулярно проходять у балтійському регіоні з 1972 року.