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Задержка рейсов в аэропорту "Киев": пассажирам пообещали вылет из "Борисполя"

НовостиОбщество    01.07.2018 - 17:28
Фото: пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту "Киев" (РБК-Украина)
Фото: пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту "Киев" (РБК-Украина)

Пассажирам рейсов Киев-Тирана и Киев-Аликанте пообещали осуществить рейсы из "Борисполя"

Пассажирам рейсов Киев-Тирана (Албания) и Киев-Аликанте (Испания) пообещали осуществить рейсы из аэропорта "Борисполь". Об этом сообщили пассажиры рейсов Киев-Тирана, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас чартерный рейс в Албанию. На 13:10. У нас билеты от туроператора Tpg. Утром нам сообщили, что вылет перенесен на 18:00. Мы готовились, прибыли в аэропорт. Мы приходим, а нашего рейса нет. Мы приходим к представителю Bravo, а они на словах нам говорят что в 18:00 везут пассажиров рейсов в "Борисполь", - сообщили пассажиры.

По данным авиакомпании, вылет из "Борисполя" в Албанию состоится в 20:20.

"Мы не согласны садиться в автобус пока на табло "Борисполя" нет рейса. Нет подтверждения", - добавили пассажиры.

 

Фото: РБК-Украина 

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном аэропорту "Киев" туристов, которые должны были лететь в Шарм-эль-Шейх (Египет), разместили в гостинице. 

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Теги публикации: Борисполь, Жуляны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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