Затримка рейсів в аеропорту "Київ": пасажирам пообіцяли виліт з "Борисполя"

Пасажирам рейсів Київ-Тірана і Київ-Аліканте пообіцяли здійснити рейси з "Борисполя"

Пасажирам рейсів Київ-Тірана (Албанія) і Київ-Аліканте (Іспанія) пообіцяли здійснити рейси з аеропорту "Бориспіль". Про це повідомили пасажири рейсів Київ-Тірана, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас чартерні рейси в Албанію. На 13:10. У нас квитки від туроператора Tpg. Вранці нам повідомили, що виліт перенесений на 18:00. Ми готувалися, прибули до аеропорту. Ми приходимо, а нашого рейсу немає. Ми приходимо до представника Bravo, а вони на словах нам кажуть що о 18:00 везуть пасажирів рейсів до "Борисполя", - повідомили пасажири.

За даними авіакомпанії, виліт з "Борисполя" в Албанію відбудеться о 20:20.

"Ми не згодні сідати в автобус поки на табло Борисполя немає рейсу. Немає підтвердження", - додали пасажири.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Київ" туристів, які повинні були летіти в Шарм-ель-Шейх (Єгипет), розмістила в готелі.