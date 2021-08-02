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Ряд поездов в Украине задерживаются из-за непогоды: список

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 09:11
Ряд поездов в Украине задерживаются из-за непогоды: список Фото: ряд поездов в Украине задерживаются из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На Западной Украине ряд поездов следует с опозданием. Задержка обусловлена последствиями непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Внимание! Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов "Укрзализныци" идет с опозданием", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, задерживаются такие поезда:

  • №244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
  • №44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);
  • №8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);
  • №34 Солотвино-Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);
  • №11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);
  • №50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);
  • №81 Ужгород-Киев (задержка составила 50 минут);
  • №358 Рахов-Киев (задержка составила 50 минут);
  • №25 Ужгород-Одесса (задержка составила 40 минут).

Также, из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород, задерживаются поезда:

  • №81 Харьков-Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут);
  • №9 Киев-Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).

Кроме этого, безпересадковий вагон Вена-Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут.

Напомним, вчера Украину накрыла непогода, в результате которой без света остались 529 населенных пунктов.

Добавим, что сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди.

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