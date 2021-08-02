В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра
Синоптики Украины объявили на завтра штормовое предупреждение. 3 августа грозы и дожди будут в южных, восточных, большинстве центральных областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, завтра дожди будут в большинстве области, в частности во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Также ожидается ухудшение погоды на востоке, юге и частично в центре страны.
Напомним, в четверг в Украину придет похолодание в западные области.
Ранее сообщалось, что в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.