Затримка з Brexit неминуча, - екс-прем'єр Британії

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Він вважає, що вже треба вести дискусії з ЄС про затримку виходу Британії

Колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер заявив, що затримка з Brexit в даний час неминуча. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Це неминуче, щоб ви не робили. Якби я був в уряді зараз, у мене вже велися б дискусії з Європою про умови продовження", - сказав Блер.

Нагадаємо, парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем’єр-міністра Терези Мей щодо Brexit.

Раніше повідомлялось, що Мей не відкликала з парламенту свій варіант угоди з ЄС і, як очікується, знову виставить його на голосування вже в лютому. При цьому поки залишається неясним, чи буде змінений текст угоди і погодиться Брюссель всупереч своїм попереднім заявами знову починати переговори з Brexit.

До цього палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу, який прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Брюсселем.

Нагадаємо, у парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.