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Задерживал и пытал украинцев: одному из главарей "ДНР" сообщили о подозрении

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из главарей так называемого "Министерства госбезопасности ДНР". Боевик преследовал и пытал на оккупированной территории граждан Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что житель Донецкой области в 2014 году присоединился к боевикам, где занимал должность "заместителя начальника управления МГБ ДНР".

"Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на "должности", злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключениях украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними", - сообщили в СБУ.

Сейчас боевик скрывается на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ задержала всех "диверсантов Бергмана", которые занимались диверсиями на Донбассе.

Также сообщалось, что на прошлой неделе осудили на 5 лет тюрьмы боевика, который входил в подразделение "Призрак".

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