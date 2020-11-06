В Луганской области осудили боевика батальона "Призрак"

Фото: флаг и герб ЛНР (uadonbas.com)

В Луганской области осудили боевика, который в 2014 году участвовал в так называемой "охраны общественного порядка" Северодонецка. Он входил в подразделение "Призрак".

Об этом сообщает сайт прокуратуры в Луганской области.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы с испытательным сроком. Сам боевик полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и дал показания против других боевиков.

Следствие установило, что в апреле 2014 года житель Северодонецка нес службу на одном из блокпостов, разбитом боевиками, где проверял документы и выяснял цели прибывших на территорию группировки. Также, в рамках функций подразделения, он выполнял пристрелку автоматического оружия.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины задержала участника диверсионной группы "Бергмана" из состава боевиков ОРЛО. Он причастен к подрыву ряда объектов инфраструктуры на Донбассе.

Ранее сообщалось, что 29 октября СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Он был заместителем командира одного из подразделений боевиков.

Кроме того, ранее в Луганской области задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом террористической группировки "ЛНР" в Северодонецке.