Затримував і катував українців: одному з ватажків "ДНР" повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру одному з ватажків так званого "Міністерства держбезпеки ДНР". Бойовик переслідував і катував на окупованій території громадян України.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що житель Донецької області в 2014 році приєднався до бойовиків, де обіймав посаду "заступника начальника управління МДБ ДНР".

"Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на" посади ", зловмисник давав вказівки про незаконних затриманнях і висновках українських громадян. Також він брав участь в допитах полонених і тортурах над ними", - повідомили в СБУ.

Зараз бойовик ховається на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ затримала всіх "диверсантів Бергмана", які займалися диверсіями на Донбасі.

Також повідомлялося, що на минулому тижні засудили на 5 років в'язниці бойовика, який входив до підрозділу "Привид".