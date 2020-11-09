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Подрывали мосты на Донбассе: СБУ задержала всех "диверсантов Бергмана"

Донбасс, Понедельник 09 ноября 2020 16:32
Подрывали мосты на Донбассе: СБУ задержала всех "диверсантов Бергмана"
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали всех участников диверсионной группы, которая подрывала и минировала мосты на Донбассе. Также был задержан главарь диверсантов Валерий Бергман под позывным "Немец".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Спецслужба задержала шестерых из восьми диверсантов, которые входили в так называемую "группу Бергмана". Последнего из участников задержали 5 ноября, он шесть лет скрывался в России. Главаря диверсантов задержали еще в сентябре 2019 года возле Лисичанска.

"Только два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности", - добавили в СБУ.

Из схронов боевиков изъяли более 5 кг тротила, самодельное взрывное устройство со взрывчаткой в почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, артиллерийский снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пистолет "Star model B", почти 250 патронов различного калибра и 3 универсальных запала к гранатам УЗРГМ.

Отмечается, что в течение трех месяцев 2014 года диверсанты подорвали пять мостов в Донецкой и Луганской областях и заминировали еще четыре.

Напомним, последнего боевика "группы Бергмана" задержали сразу после возвращения в Украину. Диверсанта арестовали.

Кроме того, еще двух диверсантов "группы Бергмана" правоохранители задержали в апреле 2020 года. Боевиков арестовали и сообщили им о подозрении.

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