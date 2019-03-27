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Задержаных крымских татар обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество    27.03.2019 - 12:48
Задержаных крымских татар обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир"
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Сотрудники ФСБ ищут еще 4 "подозреваемых"

Задержанных во время обысков в Крыму кримских татар российская ФСБ обвиняет в организация деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка в Facebook.

Сообщается, что на данный момент после массовых обысков задержаны 16 крымских татар.

"Трем из них вменяют часть 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) - Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову (организация ячейки Хизб ут-Тахрир). Остальным - часть 2 той же статьи (участие)", - сообщил журналист.

Наумлюк также отметил, что четверых крымскотатарских активистов не было дома, когда сотрудники ФСБ пришли с обыском: Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметов и Ремзи Бекирова.

"У Бекирова обыск еще продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие вообще кого-либо дома. Местонахождение всех четверых неизвестно, сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке", - написал Наумлюк.

Задержаных крымских татар обвинили в участии в &quot;Хизб ут-Тахрир&quot;

РБК-Украина писало, что 27 марта проводят обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар в Крыму, в частности, в Симферополе.

На фоне сегодняшних обысков Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержаниях в Крыму крымских татар. 

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