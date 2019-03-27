Количество задержанных в Крыму возросло до 16

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Российские силовики также задерживают тех, пришел поддержать крымских татар

Во время обысков в аннексированом Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка.

Отмечается, что российские силовики задержали Шабана Умерова, Рустема Сейтхалbлова, Реза Изетова, Фархада Базарова, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртазу, Алима Керимова, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адилова, Меджита Абдурахманова, Акима Керимова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтабдиева, Яшара Муединова, Акима Бекирова. Их отвезли в отдел управления ФСБ России в Симферополе.

Как пишут "Крым.Реалии" также во время обыска в микрорайоне Камянка Симферополя были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников, - Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов. Этому предшествовала драка между российскими силовиками и жителями Камянки.

Общественное объдинение "Крымская солидарность" сообщает о задержании на улице Мемета Аппазова в симферопольском микрорайоне Камянка 5 человек из числа тех, кто пришел поддержать своих соотечественников. Их фамилии не называют.

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

РБК-Украина писало, что 27 марта проводят обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар в аннексированом Крыму в рамках уголовных дел против нескольких жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Отметим, что обыски проводятся, в частности, в Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова, которых вчера, 26 марта, российские силовики на админгранице с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Каланчак". Ближе к вечеру активистов отпустили, составив на них админпротоколы.