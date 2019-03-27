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В ходе обысков в Крыму задержали 10 человек

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 11:13
В ходе обысков в Крыму задержали 10 человек
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Российские силовики проводят обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар

В ходе обысков в Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность".

Утром 27 марта проводят обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар в анексованому Крыму в рамках уголовных дел против нескольких жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

"Закончились обыски в домах Сейтхалилова Рустема, Тофика Абдулгазиева, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртазы, Алима Керимова, Фархада Базарова, Меджита Абдурахманова, Акима Бекирова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтаптиева и Яшара Муединова. Их отвезли в отдел УФСБ г. Симферополь", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о двух задержанных активистов в ходе обысков в Крыму.

Ранее на админгранице с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Каланчак" задержали двух активистов "Крымской солидарности" Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова. Позже их отпустили, но оштрафовали за порчу штрихленты паспортов.

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