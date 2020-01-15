ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержанный в Тегеране посол Британии покинул Иран

Новости » В мире     15.01.2020 - 16:27
Задержанный в Тегеране посол Британии покинул Иран
Фото: Роберт Макэйр (gov.uk)

В МИД Великобритании заявили, что отлет Макэйра был запланирован ранее

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр, которого ранее задержали иранские правоохранители по подозрению в организации акций протестов, покинул Тегеран. Об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что Макэйр покинул страну после получения предварительного уведомления. При этом в британском посольстве в Тегеране заявили, что поездка была запланирована долгое время тому назад.

"Поездка была запланирована долгое время тому назад. Посол в Лондоне поведет ряд встреч, и в ближайшее время он вернется в Тегеран", - заявили представители британского посольства.

Напомним, 11 января посла Великобритании Роберта Макэйра задержали в Иране во время акций протеста, которые начали из-за сбития украинского самолета в Тегеране 8 января. Правоохранители подозревали посла в участии в акции протеста и "попытке руководить действиями толпы" во время демонстрации возле тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что действия иранских властей нарушают международное право, и Иран рискует стать мировым изгоем.

Также обеспокоенность задержанием Макэйра выразили в Европейском союзе. Как сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, задержание посла Великобритании нарушает Венскую конвенцию.

В Иране осталось 10 украинских экспертов для идентификации тел погибших и их возвращения Иран отверг идею новой ядерной сделки Трампа
Новости Украины ИранпосолВеликобританияпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь