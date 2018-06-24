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Интервью

Задержанный за стрельбу в ресторане на Оболони полностью признал свою вину

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 13:02
Фото: стрельба в ресторане на Оболоне (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Фото: стрельба в ресторане на Оболоне (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

По словам злоумышленника, у него с посетителями возник конфликт

Зачинщик стрельбы, которая произошла сегодня ночью в одном из ресторанов на Оболонской набережной в Киеве, полностью признал свою вину. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

Так, по словам задержанного, у него с посетителями возник конфликт, во время которого он вытащил пистолет и произвел выстрелы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются.

 

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Опубліковано Патрульна поліція України Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним, сегодня ночью в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.

В помещении заведения на полу инспекторы обнаружили окровавленного мужчину. Впоследствии врачи констатировали его смерть. Другой пострадавший находился неподалеку на улице. Его немедленно госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - пулевые ранения спины, руки и головы.

Получив от очевидцев происшествия описание злоумышленника, патрульные бросились на его поиски. Уже через несколько минут, недалеко от места происшествия один из экипажей заметил мужчину, похожего по ориентировке. Патрульные гражданина остановили и во время общения он признался в содеянном. Инспекторы немедленно задержали мужчину.

60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

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Теги публикации: Киев, Стрельба, ресторан, Киев, Оболонь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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