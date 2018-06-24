Задержанный за стрельбу в ресторане на Оболони полностью признал свою вину

По словам злоумышленника, у него с посетителями возник конфликт

Зачинщик стрельбы, которая произошла сегодня ночью в одном из ресторанов на Оболонской набережной в Киеве, полностью признал свою вину. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

Так, по словам задержанного, у него с посетителями возник конфликт, во время которого он вытащил пистолет и произвел выстрелы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются.

Столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства Сьогодні вночі інспектори отримали... Опубліковано Патрульна поліція України Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним, сегодня ночью в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.

В помещении заведения на полу инспекторы обнаружили окровавленного мужчину. Впоследствии врачи констатировали его смерть. Другой пострадавший находился неподалеку на улице. Его немедленно госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - пулевые ранения спины, руки и головы.

Получив от очевидцев происшествия описание злоумышленника, патрульные бросились на его поиски. Уже через несколько минут, недалеко от места происшествия один из экипажей заметил мужчину, похожего по ориентировке. Патрульные гражданина остановили и во время общения он признался в содеянном. Инспекторы немедленно задержали мужчину.

60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.