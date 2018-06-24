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Затриманий за стрілянину в ресторані на Оболоні повністю визнав свою провину

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 13:02
Фото: стрілянина в ресторані на Оболоні (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Фото: стрілянина в ресторані на Оболоні (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

За словами зловмисника, у нього з відвідувачами виник конфлікт

Ініціатор стрілянини, яка сталася сьогодні вночі в одному з ресторанів на Оболонській набережній у Києві, повністю визнав свою провину. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції України на сторінці у Facebook.

Так, за словами затриманого, у нього з відвідувачами виник конфлікт, під час якого він витягнув пістолет і здійснив постріли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Всі обставини з'ясовуються.

 

Столичні патрульні оперативно затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства Сьогодні вночі інспектори отримали...

Опубліковано Патрульна поліція України Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу відкрив стрілянину по відвідувачах, в результаті одна людина загинула, ще двоє поранені.

У приміщенні закладу на підлозі інспектори виявили закривавленого чоловіка. Згодом лікарі констатували його смерть. Інший потерпілий знаходився неподалік на вулиці. Його негайно госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом - кульові поранення спини, рук і голови.

Одержавши від очевидців події опис зловмисника, патрульні кинулися на його пошуки. Вже через кілька хвилин, недалеко від місця пригоди один з екіпажів помітив чоловіка, схожого за орієнтуванням. Патрульні зупинили громадянина і під час спілкування він зізнався у скоєному. Інспектори негайно затримали чоловіка.

60-річний власник заявив, що клієнти ображали його особисто в присутності його дочки, яка також працює в цьому ресторані.

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Теги публікації: Київ, Стрільба, ресторан, Київ, Оболонь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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