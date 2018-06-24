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В Киеве произошла стрельба в ресторане

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 02:45
Фото: место происшествия (espreso.tv)
Фото: место происшествия (espreso.tv)

В результате стрельбы 1 человек погиб, еще двое ранены

В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщает "Еспресо".

Как сообщается, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.

Так, 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

"В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи", - говорится в сообщении.

 

Фото: стрельба в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на переулке Физкультурном в Печерском районе со стрельбой ограбили мужчину.

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Теги публикации: Киев, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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