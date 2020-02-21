Задержанным в Новых Санжарах грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, 24 задержанных в Новых Санжарах были доставлены в территориальное подразделение полиции.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, - ред.). Это серьезные статьи", - сообщил Сулаев.

РБК-Украина писало, что при протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.

Позже стало известно, что во время акций протеста в Новых Санжарах пострадала одна местная жительница. Ее толкнула толпа людей.

Местные жители 20 февраля протестовали против размещения эвакуируванных из Китая в Новых Санжарах. Столкновения произошли утром и уже вечером во время проезда автобусов. Протестующие забросали камнями автобусы и разбили окна.