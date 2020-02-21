Затриманим у Нових Санжарах загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Нацполіції Полтавської області Юрій Сулаєв.

За його словами, 24 затриманих у Нових Санжарах були доставлені до територіального підрозділу полції.

"Доставили їх в територіальний підрозділ полції частково. Можливо, в сусідні підрозділи. Дивлячись на те, які злочини вчиняли. Тому що останні - це злочини тяжкі. Це стаття 294 ККУ - масові заворушення. Там санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. І частина 2 статті 345 ККУ – нанесення ушкоджень працівнику працівнику правоохоронного органу ( санкція статті до 5 років позбавлення волі, - ред.). Це серйозні статті", - повідомив Сулаєв.

РБК-Україна писало, що при протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Пізніше стало відомою, що під час акцій протесту у Нових Санжарах постраждала одна місцева мешканка. Її штовхнув натовп людей.

Місцеві жителі 20 лютого протестували через розміщення евакуйованих в Нових Санжарах. Сутички відбулися зранку та вже ввечері під час проїзду автобусів. Протестувальники закидали камінням автобуси і розбили вікна.