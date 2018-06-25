Затримані в Криму українські моряки відмовилися від прийому їжі, - адвокат

До українських моряків не пускають адвокатів

Затримані біля берегів анексованого Криму члени екіпажу українського судна "ЯМК-0041" відмовилися від прийому їжі. Про це Facebook повідомив їхній адвокат Едем Семедляєв.

"За словами матері одного з моряків, вони відмовляються приймати їжу і знаходяться у відчаї від невизначеності", - зазначив Семедляєв.

За його словами, до затриманих українців не пускають адвокатів. Скарги в управління Федеральної служби безпеки РФ, прикордонне управління і військову прокуратуру результатів поки не дали.

"До цього часу на жодну скаргу та заяву відповіді немає. Нам стало відомо, що стосовно капітана Новицького порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ "Незаконне видобування (вилов) водних біологічних ресурсів" та обрано запобіжний захід у вигляді ув'язнення в СІЗО", - додав Семедляєв.

04.05.2018 г. в Чёрном море российскими пограничниками было задержано украинское судно ЯМК 0041 на борту, которого... Опубліковано Эдемом Семедляевим Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що капітана"ЯМК-0041" Віктора Новицького заарештували в Криму, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.