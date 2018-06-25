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До затриманих у Криму українських моряків не пускають адвокатів, - Денісова

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 21:32
Фото: судно ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)
Фото: судно ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)

Денісова просить омбудсмена РФ сприяти її особистому візиту до моряків

До затриманих біля берегів анексованого Криму членів екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041" не пускають адвокатів. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні до політвёязнів, що голодують, приєдналися й моряки українського риболовецького судна "ЯМК - 0041". До них не допускають адвокатів. На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують", - заявила Денісова.

Також вона нагадала омбудсмену у Російські Федерації (РФ) Тетяні Москальковій, що ще 16 травня 2018 року направила листа з проханням встановити місце перебування членів екіпажу судна та повідомити про причини їхнього затримання.

"Згідно з наявною у мене інформацією, члени екіпажу судна - Сергій Калініченко, Руслан Скрипник, Геннадій Отичко та Олег Блок - утримуються на території військової частини №2383 міста Балаклава", - написала український омбудсмен.

Вона також попросила сприяти її особистому візиту до затриманих моряків.

 

Сьогодні до політвязнів, що голодують, приєдналися й моряки українського риболовецького судна «ЯМК - 0041». До них не допускають адвокатів. На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують.

Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше адвокат Едем Семедляєв повідомив, що затримані біля берегів анексованого Криму члени екіпажу українського судна "ЯМК-0041" відмовилися від прийому їжі.

Зазначимо, в окупованому Росією Криму суд заарештував капітана затриманого біля берегів Криму українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Адвокат: 4 українських моряків незаконно утримують в Криму У Криму проти капітана затриманого українського судна відкрили справу
Теги публікації: моряки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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