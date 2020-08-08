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Затриманим в Білорусі журналістам заборонили в'їзд на 10 років

Білорусь, Мінськ, Субота 08 серпня 2020 01:33
Затриманим в Білорусі журналістам заборонили в'їзд на 10 років
Фото: Ірина Ромалійська (facebook com irina romaliyskaya)
Автор: Артур Родивилов

Кореспондентів депортують до Одеси

Журналістів телеканалу "Настоящее время" Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка та Івана Гребенюка, затриманих в Мінську, вишлють до Одеси. Їм заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років.

Про це в Facebook повідомили Ромалійська і Гребенюк.

Знімальну групу висилають до Одеси, через те, що це був найближчий рейс до України.

"Нас висилають до Одеси. Думаю, через пару годин будемо. І всім вліпили заборону на в'їзд. Наскільки я зрозуміла, приводом став вчорашній ефір "Настоящего времени". Співробітники, які допитували нас, переказували мені точки, з яких я включалася", - написала Ірина Ромалійська.

Нагадаємо, 7 серпня в Мінську правоохоронці затримали кореспондентів телеканалу "Настоящее Время". Напередодні телеканал висвітлював мітинг опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в країні.

На затримання українських журналістів відреагували в МЗС України; у зовнішньополітичному відомстві наголосили, що справа перебуває на їх контролі.

Не обмежувати свободу затриманих у Мінську журналістів телеканалу "Настоящее Время" закликали білоруську владу у Національній спілці журналістів України.

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