Задержанных за перекрытие железной дороги во Львовской области отпустили

Полиция отпустила всех задержанных участников блокирование движения грузовых поездов во Львовской области. Об этом сообщили в "Штабе блокады" в Faceook.

Ссылаясь на заявление экс-нардепа Семена Семенченко, которого тоже задержали, в "Штабе..." отметили, что правоохранители составили в отношении задержанных протокол административного правонарушения.

По данным Семенченко, суд по этому вопросу должен состояться в Червонограде. Всем пострадавшим во время столкновений в субботу, 21 сентября, оказана медицинская помощь.

При этом в обращении начальника полиции области Василия Виконского говорится, что задержанных отпустят, поскольку "вопрос перерос в политическую плоскость".

"Обращаюсь к местной власти и руководства угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - отметил полковник полиции.

Также отмечено, что по факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в селе Селец (Львовская область) в субботу, 21 сентября, неизвестные лица заблокировали движение вагонов с углем на станции "Сосновка". В полиции добавили, что в случае отказа от добровольного разблокирования железной дороги правоохранители применят силу.

Потом начался разгон блокады, во время которого пострадали 8 правоохранителей. В полиции уточнили, что старшего сержанта полиции доставили в больницу.

Участники блокады заявляют, что уголь в заблокированных вагонах - российских, а они пытаются не позволить торговать украинским предприятиям с Россией.