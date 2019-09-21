Во Львовской области задержали почти 30 участников блокады путей

Фото: полиция на месте блокады (скриншот видео)

Полиция разогнала железнодорожную блокаду в Сосновке

Во Львовской области задержаны 28 участников блокады железнодорожных путей. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, в настоящее время задержанных на станции "Сосновка" допрашивают в отделении полиции.

"В отделение полиции были доставлены 28 человек. Устанавливаются их личности, проводится опрос", - отметила Добровольская.

Она также добавила, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 279 Уголовного кодекса Украины - блокирование транспортных коммуникаций.

Отметим, на странице бывшего нардепа Семена Семенченко в Fаcebook говорится, что его тоже задержали. Однако в комментарии РБК-Украина львовская полиция не подтверждает эту информацию.

Напомним, сегодня сообщалось, что на место блокады железнодорожных путей в Сосновке направили отряды полиции. В полиции также заявляли, что намерены применить силу, если участники блокады не перестанут мешать проезду вагонов.

Сосновка находится под Червоноградом в угольных районах Львовской области. Участники блокады перекрывали пути с требованием прекратить импорт угля из Российской Федерации.