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Во Львовской области неизвестные перекрыли железную дорогу

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 15:29
Во Львовской области неизвестные перекрыли железную дорогу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Неизвестные блокируют движение вагонов с углем

В селе Селец (Львовская область) в субботу, 21 сентября, неизвестные лица заблокировали движение вагонов с углем на станции "Сосновка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным полиции, неизвестные заблокировали движение вагонов с углем на железнодорожной станции "Сосновка", чем наносят ущерб предприятию. В ведомстве добавили, что в случае отказа от добровольного разблокирования железной дороги правоохранители применят силу.

"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить творить беззаконие. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены применить меры полицейского принуждения", - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 279 УК Украины - блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Кроме того, бывший народный депута Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что полиция начала силовой разгон лиц, которые блокируют движение вагонов с углем.

Как сообщают местные СМИ, блокаду угольных вагонов устроили ветераны войны на Донбассе и общественные активисты, которые требуют от местного предприятия прекратить покупать российский уголь.

Почаев разгон блокады полицией и тетушки. Сосновка. Львовская

Опубликовано Семеном Семенченко Суббота, 21 сентября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что после введения правительством России торговых ограничений на поставки угля в Украину объемы импорта сократились до 85,3% за месяц. Уголь вывозился из шахт Ростовской и Кемеровской областей. Часть угля из РФ продолжают поставлять в Украину через территорию Беларуси.

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