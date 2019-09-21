Затриманих за перекриття залізниці у Львівській області відпустили

Поліція відпустила усіх затриманих учасників блокування руху вантажних потягів у Львівській області. Про це повідомили у "Штабі блокади" у Faceook.

Посилаючись на заяву екс-нардепа Семена Семенченка, котрого теж було затримано, у "Штабі..." зазначили, що правоохоронці склали щодо затриманих протокол адміністративного правопорушення.

За даними Семенченка, суд щодо цього питання має відбутися у Червонограді. Усім постраждалим під час сутичок у суботу, 21 вересня, надана медична допомога.

При цьому у зверненні начальника поліції області Василя Віконського йдеться, що затриманих відпустять, оскільки "питання переросло в політичну площину".

"Звертаюся до місцевої влади і керівництва вугільного підприємства негайно вирішити свої спірні питання. Поліція розблокувала шляху, тепер ви повинні знайти рішення проблеми. Запрошені в поліцію громадяни будуть встановлені, порушники оштрафовані і всіх їх відпустять", - зазначив полковник поліції.

Також відзначено, що за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Сілець (Львівська область) у суботу, 21 вересня, невідомі особи заблокували рух вагонів з вугіллям на станції "Соснівка". У поліції додали, що в разі відмови від добровільного розблокування залізниці правоохоронці застосують силу.

Згодом почався розгін блокади, під час якого постраждали 8 правоохоронців. У поліції уточнили, що старшого сержанта поліції доставили в лікарню.