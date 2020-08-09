Задержанных в Минске российских журналистов освободили

Фото: задержание журналистов в Минске (twitter.com/tvrain)

Их доставят в Смоленск

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко уведомил, что задержанных в Минске журналистов освободили. Отмечается, что их в скором времени доставят в Смоленск.

Об этом сообщает сайт телеканала.

Отмечается, что в Минске отпустили из отделения милиции журналистов "Дождя" Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова.

Напомним, в Беларуси силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь", задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Позже стало известно, журналисты российского телеканала "Дождь" работали на выборах президента Беларуси без аккредитации.