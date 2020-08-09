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Затриманих в Мінську російських журналістів звільнили

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 23:51
Затриманих в Мінську російських журналістів звільнили
Фото: затримання журналістів у Мінську (twitter.com/tvrain)
Автор: Артур Родивилов

Їх доставлять в Смоленськ

Головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко повідомив, що затриманих в Мінську журналістів звільнили. Відзначається, що їх незабаром доставлять в Смоленськ.

Про це повідомляє сайт телеканалу.

Відзначається, що в Мінську відпустили з відділення міліції журналістів "Дождя" Володимира Роменського, Василя Полонського і Миколу Антипова.

Нагадаємо, в Мінську силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь", затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Пізніше стало відомо, журналісти російського телеканалу "Дождь" працювали на виборах президента Білорусі без акредитації.

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