Затриманих в Мінську російських журналістів звільнили

Їх доставлять в Смоленськ
Головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко повідомив, що затриманих в Мінську журналістів звільнили. Відзначається, що їх незабаром доставлять в Смоленськ.
Про це повідомляє сайт телеканалу.
Відзначається, що в Мінську відпустили з відділення міліції журналістів "Дождя" Володимира Роменського, Василя Полонського і Миколу Антипова.
Нагадаємо, в Мінську силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь", затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тихановської.
Пізніше стало відомо, журналісти російського телеканалу "Дождь" працювали на виборах президента Білорусі без акредитації.