Затриманих в Мінську російських журналістів звільнили

Фото: затримання журналістів у Мінську (twitter.com/tvrain)

Їх доставлять в Смоленськ

Головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко повідомив, що затриманих в Мінську журналістів звільнили. Відзначається, що їх незабаром доставлять в Смоленськ.

Про це повідомляє сайт телеканалу.

Відзначається, що в Мінську відпустили з відділення міліції журналістів "Дождя" Володимира Роменського, Василя Полонського і Миколу Антипова.

Нагадаємо, в Мінську силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь", затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Пізніше стало відомо, журналісти російського телеканалу "Дождь" працювали на виборах президента Білорусі без акредитації.