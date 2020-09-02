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Задержанных в Беларуси журналистов планируют судить как участников акции протеста

Автор: Андрей Козловский

В Минске (Беларусь) задержанным журналистам, которые выполняли свою работу во время протестов, предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 КоАП. Оно предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.

Об этом сообщает Onliner.

В Белорусской ассоциации журналистов заявили, что такие действия власти являются грубым нарушение законодательства. Они требуют немедленного освобождения из-под стражи задержанных.

Шестерых журналистов доставили вчера в РУВД Октябрьского района для проверки документов и они остались там на ночь. Среди задержанных представители изданий Tut.by, "Комсомольская правда в Беларуси", "БелаПАН".

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Известно, что рассмотрение административного дела состоится сегодня в суде Октябрьского района.

По информации издания "Наша Ніва", более 20 работников Tut.by находились в здании РОВД этой ночи, где находятся их задержанные коллеги.

Напомним, в Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурсах "Наша Ніва" и Naviny.by.

Кроме того, в Минске на площади Свободы сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 журналистов; среди задержанных журналисты Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Нива" и TUT.by.

Общественная организация "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) требует прекратить давление на прессу и разблокировать сайты СМИ.

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