В Совете Европы призвали следственные органы Беларуси обеспечить прозрачное расследование

В Совете Европы призвали освободить задержанных в Беларуси журналистов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Совета Европы.

В частности, в Совете Европы обеспокоены обысками и арестами, которые проводятся в редакциях белорусских СМИ.

"Нам сообщили об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает серьезную озабоченность Совета Европы", - говорится в заявлении.

В СЕ также отмечают, что законодательство должно соблюдаться, но при этом расследования не всегда требуют арестов.

"Мы призываем белорусские следственные органы обеспечить быстрое и прозрачное расследование. Мы также призываем освободить всех арестованных журналистов. Свобода средств массовой информации является одной из важнейших прав человека в демократическом обществе", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Следственный комитет Беларуси задержал главного редактора интернет-портала Tut.by Марину Золотову. Позже стало известно, что помимо Золотовой в Беларуси также задержали редактора новостей Tut.by Анну Калтыгину и журналистку агентства "БелаПАН" Татьяну Коровенкову. Кроме того, среди задержанных журналисты Уляна Бобоед, Галина Власик, Дмитрий Бобрик и Анна Ермаченок. Все они являются работниками редакции Tut.by.