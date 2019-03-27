Задержанные в Крыму активисты помогали политзаключенным, - омбудсмен

Большинство из задержанных кримстких татар, которых задержали после обысков в Крыму, ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Денисова сообщает, что по информации от активистов, в микрорайоне Каменка, где проходят обыски, все перекрыто Росгвардией.

"По информации российских СМИ, список задержанных объявили заблаговременно. Поэтому как показывает практика, будут аресты. Адвокатов пока не допускают, некоторых владельцев домов забирают в следственный комитет. По какому поводу проводят обыски пока неизвестно", - сообщила Денисова.

Напомним, что уже задержаны 10 активистов в Крыму после обысков российских силовиков.

"Закончились обыски в домах Сейтхалилова Рустема, Тофика Абдулгазиева, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртазы, Алима Керимова, Фархада Базарова, Меджита Абдурахманова, Акима Бекирова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтаптиева и Яшара Муединова. Их отвезли в отдел УФСБ г. Симферополь", - говорится в сообщении.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило РФ протест и требует срочно отпустить незаконно задержанных крымских татар.