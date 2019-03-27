Затримані в Криму активісти допомагали політв'язням, - омбудсмен

Більшість з затриманих кримстких татар, яких затримали після обшуків у Криму, їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв’язнів. Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Денісова повідомляє, що за інформацією від активістів, у мікрорайоні Кам’янка, де проходять обшуки, все перекрито Росгвардією..

"За інформацією російських ЗМІ, список затриманих оголосили завчасно. Тож як показує практика, будуть арешти. Адвокатів поки що не допускають, деяких власників будинків забирають до слідчого комітету. З якого приводу проводять обшуки поки що невідомо", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, що вже затримані 10 активістів у Криму після обшуків російських силовиків.

"Закінчилися обшуки в будинках Сейтхалілова Рустема, Тофіка Абдулгазієва, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртази, Аліма Керімова, Фархада Базарова, Меджита Абдурахманова, Якима Бекірова, Рустема Шейхалієва, Сейтвелі Сейтаптієва і Яшара Муєдінова. Їх відвезли до відділу УФСБ м. Симферополь", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Міністрество закордонних справ України висловило РФ протест та вимагає терміново відпустити незаконно затриманих кримських татар.