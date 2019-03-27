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В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 08:47
В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Обыски в Крыму проходят по делу "Хизб ут-Тахрир"

С утра 27 марта проходят новые обыски в Крыму по делу организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook российского журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка.

Сообщается, что на данный момент известно об обысках в домах не менее 22 крымских татар в Симферополе (поселки Строгановка и Каменка) и Белогорском районе. По словам Наумлюка, обыски проходят в домах активистов "Крымской Солидарности", а в качестве понятых в автотранспортном техникуме набрали 60 студентов.

В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

В ФСБ отметили, что обыски в Крыму проводятся в рамках открытых дел в отношении якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Адвокатов, которые приехали на место обысков, не допускают к подзащитным.

Также сообщается, что во время обыска в доме Рустема Шейхалиева в Каменке задержали двух активистов Эскендера Мамутова и Эмиля Зейятдинова.

Напомним, ранее на админгранице с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Каланчак" задержали двух активистов "Крымской солидарности" Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.

После того, как на задержанных составили протоколы, их отпустили. В частности, их оштрафовали за порчу штрихленты паспортов.

 

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