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Задержанные в Беларуси бойцы ЧВК направлялись в третью страну, - посол РФ

Четверг 30 июля 2020 19:41
Задержанные в Беларуси бойцы ЧВК направлялись в третью страну, - посол РФ
Фото: задержание боевиков ЧВК "Вагнера" (sputnik.by)
Автор: РБК-Украина

По словам посла России в Беларуси, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия

Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" не планировали оставаться в стране. Они опоздали на свой рейс и были вынуждены заселиться в санаторий.

Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, сообщает пресс-служба дипмиссии.

"Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - заявил посол.

По его словам, основанием для приезда боевиков в страну является заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Беларуси.

По его данным, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов в третьей стране.

"Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", - утверждает дипломат.

Напомним, 29 июля под Минском задержали более трех десятков боевиков ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, боевики, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Ранее сообщалось, что в связи с задержанием боевиков "Вагнера" посла Украины вызвали в МИД Беларуси; часть задержанных были ранее замечены на Донбассе.

Кроме того, Служба безопасности Украины инициирует процесс экстрадиции задержанных в Беларуси лиц.

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