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Затримані в Білорусі бійці ПВК направлялись у третю країну, - посол РФ

Четвер 30 липня 2020 19:41
Затримані в Білорусі бійці ПВК направлялись у третю країну, - посол РФ
Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)
Автор: РБК-Україна

За словами посла Росії в Білорусі, росіяни можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства

Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" не планували залишатися в країні. Вони запізнилися на свій рейс і були змушені заселитися в санаторій.

Про це заявив посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев, повідомляє прес-служба дипмісії.

"Вони мали намір вилетіти з Мінська 25 липня і не вважали перебувати в республіці якого б то не було тривалий час, а багато пізніше планували повернутися в російську столицю іншої держави також літаком, минаючи територію Білорусі", - заявив посол.

За його словами, підставою для приїзду бойовиків в країну є укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована в Білорусі.

За його даними, росіяни можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке покликане забезпечувати охорону енергетичної інфраструктури та ресурсів у третій країні.

"Російські громадяни не причетні до подій, пов'язаних із суспільно-політичною ситуацією в Білорусі", - стверджує дипломат.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали понад три десятки бойовиків ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з затриманням бойовиків "Вагнера" посла України викликали в МЗС Білорусі; частину затриманих раніше помічені на Донбасі.

Крім того, Служба безпеки України ініціює процес екстрадиції затриманих у Білорусі осіб.

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