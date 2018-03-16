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Интервью

Задержанному на сбыте амфетамина полицейскому объявлено подозрение

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 12:24
Фото: СБУ задержала наркоторговца (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ задержала наркоторговца (ssu.gov.ua)

Капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым

В Киеве объявлено подозрение полицейскому которого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на сбыте амфетамина. Также объявлено подозрение его сообщнику, сообщили в пресс-центра СБУ.

Речь идет о работнике взвода охраны объектов публичной безопасности одного из районных отделов Управления полиции охраны Киева.

"Правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым лицам, получая от них предоплату в размере 400 гривен за один грамм. Оперативники спецслужбы задокументировали, что после смены злоумышленник встречался с "клиентами", которым передавал заказанную дозу психотропов", - говорится в сообщении.

 

По материалам #СБУ задержанному на сбыте амфетамина полицейскому объявлено о подозрении По материалам Службы безопасности...

Опубликовано Служба безопасности Украины 16 март 2018 г.

Отмечается, что полицейского задержали на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии наркотиков. Также задержан сообщник, который поставлял злоумышленнику психотропы.

"Во время обысков по местам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для взвешивания наркотического порошка. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Напомним, в конце февраля 218 года сотрудниками управления противодействия наркопреступности, совместно со следственным управлением полиции в Донецкой области разоблачена сбыт амфетамина в крупных размерах. Женщину, которая торговала наркотиком, задержали.

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Теги: наркотики
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