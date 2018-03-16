Затриманому на збуті амфетаміну поліцейському оголошено підозру

У Києві оголошено підозру поліцейському якого Служба безпеки України (СБУ) затримала на на збуті амфетаміну. Також підозру оголошено його спільнику, повідомили у прес-центру СБУ.

Йдеться про працівника взводу охорони об’єктів публічної безпеки одного з районних відділів Управління поліції охорони Києва.

"Правоохоронці встановили, що капрал поліції збував амфетамін наркозалежним, отримуючи від них передоплату у розмірі 400 гривень за один грам. Оперативники спецслужби задокументували, що після зміни зловмисник зустрічався з "клієнтами", яким передавав замовлену дозу психотропів", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами #СБУ затриманому на збуті амфетаміну поліцейському оголошено про підозру За матеріалами Служби безпеки... Опубліковано Служба безпеки України 16 березень 2018 р.

Зазначається, що поліцейського затримали на залізничному вокзалі під час реалізації чергової партії наркотиків. Також затримано спільника, який постачав зловмиснику психотропи.

"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили амфетамін та ваги для зважування наркотичного порошку. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, наприкінці лютого 218 року співробітниками управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчим управлінням поліції в Донецькій області викрито збут амфетаміну у великих розмірах. Жінку, яка торгувала наркотиком, затримано.