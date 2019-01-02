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До затриманого в РФ за шпигунство американця допустили консулів

Новини » Політика    02.01.2019 - 17:52
До затриманого в РФ за шпигунство американця допустили консулів
Фото: Пол Вілан (US Marine Corps website)

Напередодні Майк Помпео зажадав негайно повернути ділеп, уїла на батьківщину

Російська Федерація (РФ) надала консульський доступ до затриманого у Москві за підозрою в шпигунстві колишньому морському піхотинцю США Полу Уїлану. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Напередодні Глава Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що вимагає негайно повернути на батьківщину Уїлана.

"Ми ясно дали зрозуміти, що ми очікуємо дізнатися більше про звинувачення в адресу Пола Уїлана, і якщо його затримання було незаконним, ми будемо вимагати його негайного повернення", - сказав Помпео.

Нагадаємо, співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів за підозрою в шпигунстві.

У свою чергу родичі Пола Уїлана заявили, що він приїхав до Москви на весілля.

 

Помпео вимагає негайно повернути в США обвинуваченого за шпигунство американця
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